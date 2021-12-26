أنقرة (زمان التركية) – منذ عام 2017 تتسارع وتيرة هجرة الطلاب الأتراك، إلى ألمانيا لاستكمال تعليمهم الجامعي.

وخلال العام الدراسي 2019 -2020 ارتفع عدد الطلاب الأتراك المسجلين بالجامعات في ألمانيا بنحو 11.9 في المئة.

وكشف بيانات الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، الزيادة في أعداد الطلاب الأتراك داخل ألمانيا، فخلال شتاء العام الدراسي 2016-2017 ارتفع عدد الطلاب الأتراك المسجلين في الجامعات الألمانية بنحو 0.3 في المئة مقارنة بالعام السابق غير أن شتاء العام الدراسي 017-2018 شهد زيادة بنحو 9.8 في المئة وواصلت هذه النسبة الزيادة لتسجل 11 في المئة خلال الموسم الدراسي 2018-2019 و11.8 في المئة خلال العام الدراسي 2019-2020.

تركيا بالمرتبة السادسة

من جانبها أجرت الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي استطلاعا للرأي بمشاركة 158 جامعة وكلية يدرس بها 65 في المئة من الطلاب الأجانب في ألمانيا.

ولم تتضمن الإحصاءات الطلاب الأتراك، الذين ولدوا وترعرعوا وأنهوا تعليمهم الثانوي داخل ألمانيا، حيث اقتصرت الإحصاءات على الطلاب الوافدين من تركيا.

وجاءت تركيا في المرتبة السادسة بعد كل من الصين والهند وسوريا والنمسا وروسيا في قائمة الدول المبتعثة لألمانيا.

وعكست استطلاعات الرأي في تركيا رغبة أكثر من 70 في المئة من الشباب التركي في الفئة العمرية بين 18 و24 عاما في السفر إلى الخارج بغرض الدراسة أو العمل.

وأشارت نتائج “دراسة الشباب”، التي أجرت جامعة يديتبه بالتعاون مع شركة ماك للخدمات الاستشارية في عام 2020، إلى رغبة 76 في المئة من الشباب في الفئة العمرية بين 18 و29 في المئة بالعيش في الآخر للحصول على مستقبل أفضل.

وأوضحت النتائج أن 1 من كل شابين غير سعيد بوضعه الحالي وأن 77 في المئة من الشباب يرون أن الواسطة أكثر تأثيرا من الكفاءة داخل تركيا فيما يخص التعيينات.

وفي فبراير/ شباط هذا العام أجرت شركة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي دراسة كشفت عن نتائج مشابهة، حيث كشفت نتائج الدراسة عن رغبة 70 في المئة من الشباب بالفئة العمرية بين 18 و24 عاما في الدراسة أو العيش بالخارج.