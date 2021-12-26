أنقرة (زمان التركية)ــ خاطب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرطاش جميع الأحزاب المعارضة، ودعاهم إلى عدم القلق من الاتحاد معا والعمل بشكل مشترك.

قال دميرطاش في تغريدة: “حتى لو كنت أنا مرشحًا مشتركًا للمعارضة، فسأفوز بالانتخابات وإن مكثت في السجن. من الغريب جدا أنه ما زال هناك من يعتقد أن هذه الحكومة الملتوية والمزورة يمكن أن تخدع الشعب وتفوز بالانتخابات مرة أخرى”.

ودعا دميرطاش الأحزاب المعارضة إلى نبذ الخوف والوقوف إلى جانب الحزب الكردي والتصدي للمحاولات الرامية إلى شيطنته، وشيطنة كل من يقترب منه بدعوى صلته المزعومة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي.

دميرطاش قال: “عليكم أن ثقوا في الشعب، ولا تخافوا من الوقوف معنا، نحن من سنفوز معًا”.

يذكر أن دميرطاش اعتقل بعدما قال في عام 2016 “إن أردوغان كان علم مسبق بمحاولة الانقلاب الفاشلة وسمح لها بالوقوع تحت سيطرته لكي يستفيد من نتائجها من أجل نقل تركيا إلى النظام الرئاسي”، متهمًا إياه بقتل نحو 250 مواطنا لدعم أركان نظامه الجديد.