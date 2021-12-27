أنقرة (زمان التركية) – توفيت مواطنة تركية تعاني من السرطان بعد أشهر من مناشذتها السلطات الإفراج عن زوجها لمساندتها خلال ازمتها الصحية.

ليلى كورت، زوجة يوسف كورت معلم الرياضيات المعتقل منذ 5 سنوات بتهمة الانتماء لحركة الخدمة توفيت اليوم الاثنين، بعد معاناتها من مرض السرطان، الذي أصيبت به بعد اعتقال زوجها بـ5 أشهر فقط.

وكانت قد نقلت ليلى كورت لغرفة العناية المركزة في الأيام الماضية بسبب تدهور حالتها الصحية، ورفضت السلطات الإفراج عن زوجها لرؤيتها وهي على فراش الموت.

وكان موقع “بولد ميديا” التركي، نشر في يناير الماضي، مقابلة مع ليلى كورت، ناشدت خلالها بإطلاق سراح زوجها نظرا لحاجتها للرعاية بسبب مرضها. وحول تفاصيل حالتها الصحية قالت فيها: “مرضي في المرحلة الرابعة. تمت إزالة أحد ثديي. تكرر حدوث إصابات خطيرة في الصدر الآخر أيضًا. نحن في النقطة التي توقف فيها الدواء الآن. أتناول الأدوية الخضراء 3-4 مرات في اليوم. توقف عن العلاج الكيميائي الآن”.

يذكر أن يوسف كورت، الذي اعتقل في 16 أغسطس 2016 كجزء من تحقيقات حركة غولن، حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و 9 أشهر في نهاية المحاكمة المزعومة.

وبجانب زوجة يوسف كورت، يعاني والده وزوجة أخته من السرطان.