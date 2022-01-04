أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن أولى الخطوات التي سيتخذها حزبه خارجيًا في حال الوصول إلى السلطة، هو إصلاح العلاقات مع مصر وسوريا.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمترو الأنفاق في ولاية مرسين مع رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار.

وقال كيليتشدار أوغلو إنه في حال وصول المعارضة للحكم، ستتصالح تركيا مع مصر وسوريا، وستعود الجمهورية التركية إلى وضعها الذي تأسست عليه. في الإشارة إلى التخلي عن سياسة التصادم مع الدول الأخرى.

ترحيل اللاجئين السوريين

كما أوضح كيليتشدار أوغلو أنه في غضون عامين على أبعد تقدير، سيتم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قائلا “سنرسل جميع إخواننا السوريين إلى بلداتهم بالطبل والزمر”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “أنا لست عنصريًا أبدًا. ولكن ليعيش السوريون بسلام في بلدهم”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن تركيا ستخوض انتخابات، وإذا لم تكن اليوم فستكون غدا أو بعد غد، مشيرا إلى أن “الشباب الأتراك سيغيرون الحكومة الاستبدادية من خلال الوسائل الديمقراطية”.

وشدد كيليتشدار أوغلو على أن الشباب الذين سيصوتون في الانتخابات القادمة، سيتركون إرثا مهما للغاية في تاريخ السياسة العالمية.