أنقرة (زمان التركية) – حذر ألباي أنتمين أحد محامي حزب الشعب الجمهوري المعارض، من أن هناك مزاعم حول منح الجنسية التركية للأعضاء الجماعات الجهادية المسلحة، وعناصر المافيا.

مع تعديل شروط حصول الرعايا الأجانب على الجنسية التركية من خلال استيفاء بعض الشروط، والتي تم إجراؤها في 5 يناير 2022 ونشرت في الجريدة الرسمية، سيتم منح المواطنين الأجانب الذين يستثمرون من 250 ألف إلى 500 ألف دولار الجنسية التركية مباشرة.

أنتمين أحد محامي حزب الشعب الجمهوري، أشار إلى خطورة هذا القرار، حيث أوضح أن المجرمين، وخاصة مهربي المخدرات الأجانب، يمكنهم الحصول على الجنسية التركية بدفع هذه المبالغ.

أنتمين قال إن تركيا أصبحت تقريبًا دولة تبيع حقوق المواطنة في السوق السوداء.

وتابع المحامي التركي: “حددت الدول الحديثة معايير مهمة للغاية بشأن قضية مهمة مثل الحق في الحصول على الجنسية. على سبيل المثال، ألمانيا، التي تظهر من بين أقوى الدول في المجال الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، تقدم تصريح إقامة مقابل 250 ألف يورو لأولئك الذين يرغبون في بدء عمل تجاري في بلدهم، وتوفر فرصة لتصبح مواطن في السنوات التالية”.

أنتمين قال: بمعنى آخر، لا توجد جنسية من خلال منح المال على الفور. في تلك البلدان، عليك أن تتأهل أولاً.

وأضاف أنتمين: “هناك مزاعم عن منح الجنسية لعناصر في الجماعات الجهادية المسلحة، ولم يتضح بعد ما إذا كان عناصر الجيش السوري الحر قد حصلوا على الجنسية أم لا. ويُزعم أن بعض أعضاء التنظيمات المرتبطة بالقاعدة قد حصلوا أيضًا على الجنسية”.