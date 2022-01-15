أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن تركيا تراهن على حل الأزمة على حدود أوكرانيا دبلوماسيًا، وأن أنقرة قد تتكبد خسائر فادحة في حال تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

نشرت فورين بوليسي تقريرا عن موقف تركيا في الصراع الروسي الأوكراني، جاء فيه أن تمركز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية تسبب في مخاوف بشأن التصعيد المحتمل للنزاع شرق أوكرانيا.

جاء في التقرير: “شكل التوتر المحتمل بين موسكو وكييف تحديًا خطيرًا لحلف الناتو، الذي سعى منذ فترة طويلة لطمأنة أوكرانيا دون استفزاز روسيا”.

وتابع: “في الوقت الحالي، يبدو أن أنقرة تراهن على إمكانية حل الأزمة على حدود أوكرانيا دبلوماسيًا. ومع ذلك، ينظر المسؤولون الروس إلى علاقة أنقرة العسكرية والفنية مع كييف وعلاقتها بمجتمع تتار القرم على أنها إشارات استفزازية”.

وأكد التقرير على أن تركيا ستكون من بين أعضاء الناتو الذين سيتعرضون لأكبر خسارة في حالة تصعيد الصراع بين القوات الأوكرانية والروسية.

كما ورد في المقال أن الاقتصاد التركي المتعثر تسبب في تراجع شعبية أردوغان المحلية.