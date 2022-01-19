أنقرة (زمان التركية) – وقع البنك المركزي التركي اتفاقية مقايضة عملات (SWAP) مع البنك المركزي الإماراتي بقيمة 18 مليار درهم ( 64 مليار ليرة)، في خطوة من الدولة الخليجية لدعم اقتصاد تركيا.

المركزي التركي قال في بيان إن هذه الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع إمكانية مد فترة سريانها باتفاق الطرفين.

وأوضح المركزي التركي في بيانه أن هذه الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون المالي بين البلدين من خلال تطوير التجارة المتبادلة، مشيرا إلى توقيع كل من رئيس البنك المركزي الإماراتي، خالد محمد بالعمى، ورئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، على الاتفاقية.

وفي تصريحاته عقب توقيع الاتفاقية أفاد بالعمى أن هذه الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في القضايا المالية وخصوصا الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

هذا أفاد كافجي أوغلو أن الاتفاقية دليل على عزم وإصرار البنك المركزي لدى الدولتين على تعميق التجارة البينية باستخدام عملاتهما المحلية بهدف تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بينهما.