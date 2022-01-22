أنقرة (زمان التركية) – تحدث وزيرا خارجية تركيا وإسرائيل هاتفيا للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وبحسب ما نشرت صحيفة “جيرواليم بوست” الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو هاتف نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، من أجل الاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا الاتصال هو الأول من نوعه منذ 13 عاما بين الوزيرين.

وامتنعت وزارة الخارجية التركية عن إبداء أي معلومات حول الاتصال.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام قليلة من توجيه رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائل إيجابية لإسرائيل.

وقال أردوغان يوم الثلاثاء إنه سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للعمل مع إسرائيل على خط أنابيب غاز سيمر عبر تركيا إلى أوروبا، بعد أن أعلنت إدارة بايدن أنها لا تدعم خططها المشتركة لبناء خط أنابيب غاز إيست ميد إلى اليونان وإسرائيل وقبرص في الشرق الأوسط.

وأكد مسؤول إسرائيلي في تصريح للصحيفة أن الرئيس الإسرائيلي يركز على الترتيب لزيارة تركيا.