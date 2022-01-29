أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 78 شخصًا في الأيام الخمسة الماضية بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة التي تستلهم فكر المفكر الإسلامي فتح الله كولن.

مكتب المدعي العام في إسطنبول أصدر يوم الجمعة أوامر اعتقال بحق 20 شخصًا جديدًا، من بينهم 17 محاميًا، بدعوى صلتهم بحركة الخدمة، في إطار عملية نفذتها الشرطة في سبع ولايات.

في حين أمر مكتب المدعي العام في أنقرة يوم الأربعاء باحتجاز 29 شخصًا؛ بينهم من في الخدمة العامة فعليا، بالإضافة إلى فصل ضباط في قوات الدرك بسبب التهمة ذاتها.

كما صدرت يوم الخميس 11 مذكرة اعتقال إضافية في محافظتي مانيسا غرب تركيا وأضنة جنوب البلاد.

وكذلك أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول يوم الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق 18 موظفًا حكوميًا سابقًا بمن فيهم الأطباء وضباط الشرطة والمعلمين، بتهمة استخدام تطبيق بايلوك للمراسلات الفورية، الذي تعتبره حكومة حزب العدالة والتنمية أداة خاصة للتواصل السري بين المنتمين إلى الخدمة، على الرغم من أنه كان متاحًا للجميع على جوجل بلاي وأندريود.

صرح فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) التابع لمجلس حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا بأن الاعتقال والإدانة بتهم مثل تطبيق بايلوك في تركيا ينتهك المواد 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب. تم فصل أكثر من 130.000 موظف عمومي من وظائفهم على وجه السرعة بدعوى عضويتهم أو علاقاتهم “بمنظمات إرهابية” بموجب حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 22 نوفمبر 2021 أن 319587 شخصًا احتجزوا، واعتقل 99962 منهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، فضلا عن أن عشرات الآلاف ممن يتعاطفون مع الحركة لجأوا إلى الفرار من تركيا لتجنب العمليات الحكومية التعسفية.