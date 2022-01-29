إزمير (زمان التركية) – كشفت السلطات في تركيا أن عدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات زادت في إزمير غرب البلاد بنسبة 67% خلال عام 2021.

ووفق قيادة الدرك شهدت جرائم التهريب والجريمة المنظمة في ولاية إزمير زيادة بنسبة 55% في عام 2021، وازداد عدد المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم بنسبة 31%، بينما زاد عدد الموقوفين منهم بنسبة 60%، مقارنة بالعام السابق.

في حين ضبطت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة 67 ألف لتر من الكحول غير القانوني، و96 مليون من سجائر “ماكرون” غير القانوني، وزادت كمية الماكرون المهربة المضبوطة خلال العمليات الأمنية عشر مرات في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.