أنقرة (زمان التركية) – حرص السفير الأمريكي الجديد في تركيا جيف فليك، على زيارة عمدة بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

قالت بلدية إسطنبول، في بيان إن زوجة السفير جيف فليك والقنصل العام الأمريكي في إسطنبول داريا ل. دارنيل، حضرا الزيارة أيضًا.

الزيارة تأتي بعد خمسة أيام من لقاء السفير الأمريكي الجديد بالرئيس رجب طيب أردوغان.

إمام أوغلو أعرب عن سعادته باستضافة السفير فليك وعقيلته، كما أوضح أن إسطنبول من أهم مدن العالم، متمنيا أن تتحسن العلاقة التي تربطه مع كل من السفارة الأمريكية والقنصل العام.

من جهته أعرب السفير فليك عن سعادته “بالتواجد في مدينة جميلة مثل اسطنبول وتلقى معلومات من إمام أوغلو حول مشروع الفاتورة المعلقة”.

وخلال الاجتماع، تبادل إمام أوغلو والسفير الأمريكي الأفكار حول مجالات التعاون الممكنة ودعم المبادرات المحلية.

عمدة بلدية إسطنبول المعارض يصبح بذلك أول شخصية يحرص السفير الأمريكى الجديد على زيارتها عقب لقاء الرئيس التركي، الذي لا يخفي عدائه لشخص أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وتشير استطلاعات الرأي في تركيا إلى أن أكرم إمام أوغلو الذي استطاع انتزاع بلدية إسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يتمتع بشعبية تؤهله لمنافسة الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد قبل الفوز بالانتخابات الرئاسية، بدعم المعارضة في تركيا للإطاحة “بالديكتاتور أردوغان”.