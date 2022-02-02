أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الحكومة باضطهاد الشعب التركي، وطالبها بالتوقف عن ذلك.

تصريحات داود أوغلو تأتي تعليقا على زيادة فواتير الكهرباء في تركيا، وعدم قدرة المواطنين على دفع الفواتير وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو على تويتر “لقد حذرنا الحكام من أن هذا الشتاء سيكون قاسياً قبل أشهر، لكنهم لم يستمعوا”.

وأضاف داود أوغلو: “يصف شعبنا فصل الشتاء بالأسود. نواجه هذا العام شتاء أسود بالكامل. وأدى ارتفاع الكهرباء والغاز الطبيعي إلى عدم قدرة شعبنا على تلبية احتياجاتهم الأساسية للتدفئة”.

وأكد داود أوغلو أن حكومة أردوغان منفصلة عن الشعب، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات التي فرضتها على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، والتوقف عن اضطهاد الناس.