أنقرة (زمان التركية) – تسببت تغريدة نشرها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، تعليقا على إصابة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفيروس كورونا، حالة من الجدل في تركيا.

فخر الدين ألتون نشر عبر حسابه الرسمي على توير، تدوينة تمنى خلالها الشفاء العاجل للرئيس أردوغان وقرينته أمينة أردوغان.

لكن ألتون، أضاف في تدوينته: “بإذن الله ستهزمون هذا الفيروس في أيام قليلة، كما تغلبتم على فيروسات كثيرة”.

وتعرض ألتون لموجات نقد كثيرة بسبب تدوينته، حيث تم اتهامه باستغلال مرض الرئيس كأداة سياسية.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري، محمد بكار أوغلو: “عار على ألتون ما كتبه، أي نوع من الأشخاص يمكنك تحويل مرض الرئيس إلى أداة لمثل هذه السياسة المشينة؟ رئيس الجمهورية الذي لديه مثل هؤلاء الرجال، لا يحتاج إلى خصم آخر، سيقومون رجاله بالمهمة”.

من جهة أخرى أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق ضد مروجي الشائعات في تركيا بحق الرئيس أردوغان على خلفية حالته الصحية.

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