أنقرة (زمان التركية) – اتهم حزب السعادة في تركيا، هيئة الإحصاء بإصدار معدل تضخم نقدي لا يتماشى مع الواقع، وقدم الحزب المعارض اتهامه في شكل ساخر.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة يوم الخميس الماضي إلى ارتفاع معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يناير بنحو 11.10 في المئة، وبلوغ التضخم السنوي 48.69 في المئة، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق خلال التسع عشر عاما الأخيرة.

لكن مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قالت إن التضخم في يناير ارتفع بنسبة 15.52 في المئة وبلغ على أساس سنوي نحو 114.87 في المئة.

حزب السعادة نشر مقطع فيديو على طريقة إعلانات منتجات العناية بالبشرة، سخر خلاله من تلاعب هيئة الإحصاء بالبيانات وطرحها بيانات مناقضة للواقع.

الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف الهيئة التي باتت محط انتقاد الرأي العام في تركيا، بأنها “مجموعة هيئة الإحصاء التركية للعناية بالاقتصاد” وقال إنها “قادرة على إخفاء الحقائق بنسبة 48 في المئة”.

الحزب قال في الفيديو الساخر إن السر وراء معدل التضخم المنخفض يكمن في “التركيبة الجديدة” لهيئة الإحصاء التركية للعناية بالاقتصاد.