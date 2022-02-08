أنقرة (زمان التركية) – دربت مدينة سويدية الغربان التي تتمتع بمناقير طويلة ومسطحة على جمع القمامة.

ووفي مدينة سودرتاليا، بدأ تدريب الغربان التي تتمتع بذكاء عالي على جمع القمامة لتقليص تكلفة تنظيف الشوارع والتخلص من أعقاب السجائر التي تشكل الملوث الأساسي للبلاد، إذ يبلغ حجم أعقاب السجائر الملقاة في الشوارع نحو مليار عقب سيجارة سنويا وهو ما يعادل 62 في المئة من إجمالي القمامة في الشوارع.

وتبلغ تكلفة تنظيف الساحات العامة بمدينة سودرتاليا من أعقاب السجائر والقمامة الصغيرة نحو 20 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 1.9 مليون يورو) سنويا.

وتتولى أعمال تدريب الغربان شركة تحمل اسم كورفيد كلينينج (Corvid Cleaning).

وفي تصريحاته لصحيفة الغارديان البريطانية حول المشروع أفاد مؤسس الشركة، كريستيان غونتر هانسن، أن الغربان لا تبتلع القمامة التي تقوم بجمعها وأنها تحصل على الطعام نظير القمامة التي تقوم بجمعها مؤكدا أن هذه الخطوة ستخفض تكلفة جمع القمامة بنحو 75 في المئة.

وأضاف هانسن أن المشروع يقتصر خلال الوقت الحالي على مدينة سودرتاليا، قائلا: “نحن قادرون على تدريب الغربان على التقاط أعقاب السجائر، لكننا عاجزون عن تدريب البشر على عدم إلقاء أعقاب السجائر في الشوارع”.