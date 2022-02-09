أنقرة (زمان التركية) – تعرض خليل فاليالي، رجل الأعمال القبرصي، لهجوم مسلح استهدف سيارته وأسفر عن اغتياله.

وقع الهجوم أثناء انتقال فاليالي من فندق في منطقة كيرينيا إلى منزله بمنطقة شاتال كوي.

وعقب الهجوم نُقل فاليالي، الذي ورد اسمه ضمن تسريبات سادات بكر، إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات خطيرة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الرغم من محاولات الأطباء هناك إنقاذه.

وخلال فحص موقع الحادث عثرت فرق الأمن على أكثر من 50 ذخيرة فارغة.

وعلى الصعيد الآخر كشفت تسجيلات نظام MOBESE مغادرة منفذي الهجوم للجزيرة على متن قارب سريع.

سادات بكر زعيم المافيا التركي قال في وقت سابق إن خليل فاليالي، كون ثروته المالية من تجارة المخدرات في قبرص.

وعقب الحادث قام سادات بكر بالإعجاب بتغريدة نشرها الصحفي، يلماز أوزديل، عبر تويتر بشأن الواقعة. ذكر أوزديل في تغريدته أن محاولات التستر وإخفاء تلك الأعمال القذرة باءت بالفشل وأسدل الستار عنها بشكل يصعب إخفائه بعد الآن.

أضاف قائلا: “حاولوا فرض عزل ورقابة وإغلاق ملف المؤبد، ولكن على طريقة افتح يا سمسم بات باب المغارة السرية مواربا بشكل يصعب إغلاقه بعد الآن. وكُشف الكنز المسروق الذي خبأه الأربعون حرامي”.