تل أبيب (زمان التركية) – أفاد موقع “واينت” بأن المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألون اوشفتس زار تركيا الشهر الماضي سرا في إطار الاستعدادات لزيارة رئيس إسرائيل يستحاك هرتسوغ إلى أنقرة والمتوقعة في مارس.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن اوشفيتس اجتمع مع إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس التركي، والذي يعمل بصورة رسمية مستشارا إعلاميا للرئيس، لكن بشكل فعلي يقدم له المشورة في المواضيع السياسية وهو من أكثر المقربين في دائرته السياسية.

واستمر التواصل مع كالين لفترة طويلة عبر القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في أنقرة، ايريت ليليان، وكان للمستشار التركي دور كبير في إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين اوكنين العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اشتدت أواصر العلاقة معه عن طريق السفارة في أنقرة وحتى وصول المدير العام لوزارة الخارجية للزيارة.

وهذه أول زيارة على المستوى السياسي لمسوؤل إسرائيلي منذ ستة أعوام، حيث قام المدير العام للخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في اسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح اسرائيليين. وذكر “واينت” أن الخارجية الاسرائيلية رفضت التعقيب على هذا النبأ.

في المقابل، قالت صحيفة “حرييت” التركية إن مسؤولا تركيا من المرتقب أن يزور إسرائيل قريبا في إطار التجهيزات للزيارة الهامة التي سيجريها هرتسوغ إلى تركيا، والتي من المرتقب أن تشير إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن الخميس الماضي أن هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر مارس. وفي المقابل تمت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمشاركة في منتدى انطاليا للدبلوماسية والمنعقد ما بين 11 و13 مارس المقبل.