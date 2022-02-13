أنقرة (زمان التركية)ــ كشف استطلاع رأي أن نحو نصف الأتراك يدعمون المعارضة ضد التحالف الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما يشير إلى تقلص الفارق بين الطرفين.

مؤسسة “متروبول” لاستطلاعات الرأي أجرت في الفترة بين 8-12 يناير استطلاعا للرأي بمشاركة 1508 شخصًا في 28 ولاية.

النتائج قالت إن 49.7% من الذين شملهم الاستطلاع يفضلون تحالف الأمة المعارض المكون في الأساس من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، إلى جانب أحزاب صغيرة أخرى.

في حين أبدى 42.1% من المستطلعة آراؤهم دعمهم لتحالف الجمهور الحاكم المؤلف من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية بحسب المسح الذي أجرته متروبول.

وأظهرت نتائج متروبول أن 40% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يشعرون بأنهم الأقرب إلى التحالف الحاكم، بينما أكد 43.7% أنهم يرون أنفسهم أقرب إلى تحالف الشعب المعارض.

وأشارت متروبول إلى أن الآثار المترتبة على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا لم تنعكس على آراء المشاركية في المسح، ومن المرجح أن النسبة المؤيدة للمعارضة أكثر مما أظهرته النتائج الحالية، نظرًا لاحتجاجات موسعة شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة على تلك الزيادات التي تراوحت بين 50 و125% في الأول من يناير.

يذكر أن قادة ست أحزاب معارضة في تركيا اجتمعوا يوم السبت لبحث توسع تحالف المعارضة، استجابة لدعوة من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.

وخلال الاجتماع تم تقييم الدراسات حول تعزيز النظام البرلماني، وانتخابات عام 2023 وخارطة الطريق، وتم مناقشة اقتراح زعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، بتغيير اسم تحالف الأمة.