أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام اوغلو،تحول إلى نجم سياسي وأنه قد يصبح منافسا قويا يهدد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات المقبلة.

أضافت الصحيفة أيضا أن إمام أوغلو لم يكن حاضرا على الساحة السياسية في تركيا قبيل عام 2019، غير أنه نجح في اقتناص منصب عمدة بلدية إسطنبول وبات يصنف منافسا لأردوغان منذ ذلك الحين مفيدة أن إمام أوغلو قد يصبح منافسا خطيرا لأردوغان وقد يلتحق بالمنافسة قبيل الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أنه في حال نجاح المعارضة فإن تركيا قد تشهد انتخابات مبكرة، وأن فشل الحكومة في السيطرة على الأزمة الاقتصادية بالبلاد سيكون لها دورا في هذا الأمر.

وفي لقاء أجري مع عمدة البلدية تحت عنوان “اليوم عمدة بلدية فماذا عن الغد؟ عمدة إسطنبول أثبت أنه يهدد أردوغان” أدلت الصحيفة بتعليقات ملفتة بشأن إمام أوغلو مفيدة أن أردوغان يأخذ إمام أوغلو على محمل الجد.

وخلال المقابلة تطرق إمام أوغلو إلى القيود التي يواجهها، حيث ذكر عمدة إسطنبول أن الحكومة لم توافق على تقديم القروض إلى البلدية وتباطأت في البعض الآخر.

وقال أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، حول رفض منح البلدية قروضا لإتمام مشاريعها: “لم نحصل على قرش واحد من البنوك الحكومية منذ عامين ونصف. رغبة العدالة والتنمية في الانتقام منا تضر بالمواطنين. الحكومة تخشى خسارة تركيا بعد خسارتها إسطنبول”.