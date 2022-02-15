أنقرة (زمان التركية) – كشف فاتح أربكان زعيم حزب “الرفاق من جديد”، عن نسبة احتمالية مشاركة حزبه في تحالف الشعب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أربكان، نجل رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، رمز حركة الرؤية الوطنية، أوضح أن حزبه لديه انتقادات جدية للغاية لتحالف الشعب بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة في مجال الاقتصاد.

وأضاف أربكان أنه ليس من المناسب لهم أن يكونوا شركاء في اللحظات الأخيرة الأخيرة من عمر حزب العدالة والتنمية، الذي أخطأ على مدار 20 عامًا. وفق تعبيره.

أضاف “لن نتحمل دفع تلك الفاتورة، لذلك احتمالية مشاركتنا في تحالف الشعب هي 1%”.

وفي سياق منفصل، ذكر أربكان أن ارتفاع فواتير الكهرباء وارتفا7 التضخم، جاء نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

يتابع أربكان: “العملة الأجنبية آخذة في الارتفاع أيضا لسببين، الأول هو أن الحكومة تحاول توليد موارد بالديون الخارجية قصيرة الأجل عالية الفائدة، رغم أن الدين الخارجي الذي يتعين سداده خلال الأشهر الـ 12 الماضية هو 193 مليار دولار”.

ويوضح فاتح أربكان أن السبب الثاني هو أنه في حين أن الصادرات منخفضة، فإن الواردات أعلى. فالحكومة لا تطبق نموذجًا اقتصاديًا للإنتاج والتوظيف والتصدير.