أنقرة (زمان التركية) – تقدم اوزجور أوزال، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري المعارض، بمذكرة برلمانية استفهامية، حول عن مدى مصداقية المعلومات الاستخباراتية السابق تداولها حول تورط الإمارات في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف عام 2016.

وطالب أوزال وزير الداخلية سليمان صويلو بالرد على هذه المذكرة الاستفهامية.

يأتي ذلك عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، والإعلان عن فتح .

أوزال أشار في المذكرة الاستفهامية إلى تصريحات الوزير صويلو خلال مشاركته في بث تلفزيوني على قناة تي آر تي يوم 19 مايو الماضي التي اتهم خلالها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بتدبير المحاولة الانقلابية.

صويلو رافق أردوغان في زيارته إلى الإمارات هذا الأسبوع ووقع اتفاقية تعاون في مجال إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية.

أوزال قال مخاطبا الوزير “ما الأجهزة التي زودت وزارتكم بمعلومات حول تدبير الإمارات للمحاولة الانقلابية؟ وهل بلغتكم هذه المعلومات عبر رئاسة الاستخبارات الأمنية؟ وما الإجراءات المتخذة لرصد مدبري المحاولة الانقلابية داخل الإمارات والقبض عليهم عقب تلقيكم هذه المعلومات؟ الجميع على علم بالتطور السريع في العلاقات مع الإمارات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. هل تحسنت العلاقات مع هذا البلد نظرا لإلقاء القبض بالفعل على مدبري المحاولة الانقلابية أم أن المعلومات بهذا الصدد كانت مغلوطة؟”.