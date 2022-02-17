أنقرة (زمان التركية)ــ قررت تركيا والإمارات تأسيس مناطق صناعية في المجال الزراعي، في إطار المساعي المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين.

زار الرئيس رجب طيب أردوغان الإمارات هذا الأسبوع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2013 في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، وتم التوقيع خلال الزيارة على عدة اتفاقيات تعاون مشترك.

اتفاقية تأسيس مناطق صناعية في المجال الزراعي بين تركيا والإمارات، وصفتها وكالة الأناضول الرسمية بأنها تحمل أهمية كبيرة للجانبين، نظرًا لأنها ستفتح الباب أمام المشاريع العملية لتأمين حاجة الإمدادات الغذائية المستدامة للبلدين.

كما أفادت الوكالة أن مسؤولين أتراك وإماراتيين معنيين قرروا تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتحقيق أهداف الاتفاق، بينها التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول الزراعة، والتنمية الريفية، وأنظمة الزراعة الحديثة.

وذكرت الوكالة أن إجراء بحوث ودراسات وتنفيذ مشاريع في مجالات حماية النباتات، والزراعة العضوية، والزراعة القائمة على التكنولوجيا، والأمن الغذائي، وإنتاج وتجارة المواد الغذائية من بين أهداف إنشاء مناطق صناعية مختصة في المجال الزراعي بين البلدين.