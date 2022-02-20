أنقرة (زمان التركية) – تزايد عدد الأتراك الذين يفدون إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك للتقدم بطلبات للهجرة أو اللجوء، بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وبحسب أخبار قناة فوكس نيوز الأمريكية، فقد وصل عدد الأتراك الذين قدموا إلى الحدود المكسيكية منذ أكتوبر 2021 إلى 1523.

خلال العام من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021، بلغ إجمالي عدد المواطنين الأتراك الوافدين 1409.

ووفقا لبيانات وكالة إحصاءات الهجرة الأمريكية، فإن عدد المواطنين الأتراك الذين قدموا إلى الحدود المكسيكية للهجرة إلى الولايات المتحدة قبل خمسة أشهر قد ارتفع، فقط في ديسمبر 2021، ارتفع عدد الأتراك الذين وصلوا إلى 566.

ويمثل عدد 1409 في عام 2021 زيادة كبيرة في حد ذاته مقارنة بعام 2020.

واقتصر العدد الإجمالي للمواطنين الأتراك الذين قدموا إلى الحدود المكسيكية في عام 2020 على 109. وتم التأكيد على أن هذا هو الرقم الطبيعي بالنظر إلى المسافة الجغرافية بين البلدين، وأن الزيادة التي حدثت في العامين الماضيين تعتبر غير عادية.

يهرب العديد من الأتراك من الملاحقات الأمنية في بلادهم، والتي انطلقت عقب محاولة انقلاب منتصف عام 2016، ويقول معارضون إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تنتقم من المعارضين بتلفيق تهمة المشاركة في محاولة الانقلاب لهم.

يبلغ عدد المهاجرين من دول أمريكا الجنوبية من بين المهاجرين المتجمعين على الحدود المكسيكية حوالي النصف. بصرف النظر عن تركيا، ذكر أن هناك زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من روسيا والهند.