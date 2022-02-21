أنقرة (زمان التركية) – تحدت برفين بولدان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، حزب العدالة والتنمية الحاكم بقدرته على إقصاء الحزب الكردي من الساحة السياسة.

بولدان تطرقت إلى قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي، المنظورة أمام القضاء.

برفين بولدان قالت موجهة الحديث للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه: لم ينجح الرئيس التركي الأسبق كينان أفران، ولا رئيسة وزراء تركيا السابقة، تانسو تشيلر، “ولم ينجح إخوانك ولن تنجح أنت أيضا” في القضاء على الحزب الكردي.

برفين بولدان قالت “حلمك بالسياسة بدون حزب الشعوب الديمقراطي لن يتحقق”.

وأضافت بولدان أن قضية حل حزبهم، هي مجرد “مؤامرة مشتركة بين شريكين وهما حزب العدالة والتنمية والحركة القومية”.

وأكدت بولدان أنه من الجيد أن يكون حزب الشعوب الديمقراطي موجودًا في السياسة في تركيا، مشيرة إلى أن هذا الحزب لديه فكرة المساواة والحرية.

وأشارت بولدان إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو عنوان حل الأزمة الكردية في تركيا، متابعة: “حزبنا ضد هذه العقلية التي تريد أن تحاصر المجتمع والبلد في الظلام وتقوم بكل أنواع الشر لمصالحها”.

وذكرت رئيسة الحزب الكردي أنهم رغم كل الصعوبات التي تعرضوا لها، وكل القسوة وكل الفترات السوداء والفظائع التي لحقت بهم، خلقوا الأمل، ويتطلعون إلى تنمية هذا الأمل.