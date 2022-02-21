أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربخشة التركي على نظيره هاتاي سبور بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري التركي الممتاز.

فنربخشة الذي بدأ المباراة على ملعب أولكر بتشكيلة متناوبة، فشل في تسجيل أي هدف في الشوط الأول.

لكن الشوط الثاني كان مختلفا، حيث نجح فنربخشة في الضغط على قلعة الخصم، ليسجل هدفين.

سجل هدفي المباراة لصالح فنربخشة اللاعب سيردار دورسون من ضربتي جزاء في الدقائق 67 و81.

وكانت نسبة استحواذ فنربخشة في المباراة 56%.

وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي التي يفوز فيها فنربخشة بعد فوزه على جيرسون سبور.

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشة المركز الخامس في جدول الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 43.

أما هاتاي سبور فيحتل المركز الثامن بإجمالي نقاط 39.