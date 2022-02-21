أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير التربية التركي، محمود أوزار، أن 20265 طالبًا اختاروا الدراسة باللغة الكردية في العام الدراسي 2021-2022.

يأتي ذلك في إجابة على استجواب برلماني قدمه البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول سيزجين تانريكولو يوم 2 فبراير 2022.

وسأل تانريكولو في استجوابه عن دورات اللغة الاختيارية التي يتم تدريسها في المدارس وعدد الطلاب الذين اختاروا هذه الدورات.

الوزير أوزر رد على الاستجواب يوم (17 فبراير) قبل 4 أيام من اليوم العالمي للغة الأم 21 فبراير ، مشيرا إلى أن 20265 طالبًا اختاروا اللغة الكردية باعتبارها لغة ثانية. في العام الدراسي 2021-2022.

وصرح الوزير أوزر أيضًا أن طلاب الصفوف 5-6-7 و 8 يمكنهم أيضًا اختيار الأديغة (الأبجدية اللاتينية)، الأبازين (الأبجدية السيريلية)، اللازية، الجورجية، الألبانية والبوسنية.

يأتي ذلك في ظل اتهامات موجهة للحكومة، بالتضييق على المتعاملين باللغة الكردية.