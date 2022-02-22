أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة المعارض في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، إن تحالف الأحزاب المعارضة الستة يسعى لتغيير نظام الحكم الحالي، عقب الفوز الانتخابات المقبلة.

انتقلت تركيا عقب انتخابات عام 2018 إلة نظام الحكم البرلماني، بعد نحو 100 عام من تطبيق نظام الحكم البرلماني. نظام الحكم الجديد منح الرئيس صلاحيات واسعة غير مسبوقة.

خلال لقاء على على قناة Halk TV، قال كرم الله أوغلو إن أردوغان يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما فقط القادرتان على إنقاذه من الأوضاع الحالية، قائلا: “للأسف الشعب يدفع ثمن هذا الاختيار، فالمشكلات التي نواجهها اليوم تعكس هذا”.

هذا وذكر كرم الله أوغلو أن البرلمان لم يعد حاضرا بالنظام الحالي وأن تركيا الآن باتت تُدار بقرارات الرئيس فقط مفيدا أن نظام الحكم الحالي في تركيا غير موجود حتى لدى الدول الملكية، ولابد من تغييره.

عقدت قادة ست احزاب معارضة في تركيا لقاء يوم 12 فبراير الجاري، وقالوا إنهم سيعلنوا النتائج التي اتفقوا عليها في مؤتمر جماهيري يوم 28 فبراير.

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