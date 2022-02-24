أنقرة (زمان التركية) – حمل زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، حزب العدالة والتنمية الحاكم مسئوليات الأزمة التي تعيشها تركيا، مطالبا في الوقت ذاته المواطنين بعدم اليأس؟

أشار كيليتشدار خلال اجتماع مع حزبه في البرلمان التركي يوم الأربعاء، إلى أن المشاكل التي تعيشها تركيا لا يمكن اعتبارها بدون حل، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يشعر باليأس.

وذكر كيليتشدار أوغلو أن الحزب الحاكم في تركيا عندما جاء إلى السلطة وعد بحل المشاكل، ولكنه بالعكس لم يحل المشاكل بل أضاف مشاكل جديدة إلى البلاد. في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد حاليا والتوترات السياسية من الدول الأخرى التي تسعى أنقرة حاليا لاحتوائها.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن تركيا لم تعد الدولة التي تحل المشاكل، بل تحولت إلى بلد يكافح في كرة من المشاكل.

وطالب زعيم المعارضة، الحكومة التركية بضرورة إجراء الانتخابات، لأنها الحل المناسب في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن تركيا ستكون من أكثر البلاد تضررا في حالة اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري لا يريد حربا في المنطقة، لأن الجميع يعلم أن الحرب في المنطقة ستلحق أضرارًا كبيرة بتركيا.

وأضاف رئيس الحزب المعارض: “يجب أن تكون دعوة الأطراف إلى الفطرة السليمة ومنع الحرب مطلبًا مشتركًا ليس فقط منا كبشر، ولكن للعالم بأسره”.