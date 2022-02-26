أنقرة (زمان التركية) – أثنى دوغو برينتشاك زعيم حزب الوطن اليساري، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إن السلاح الذي تستخدمه روسيا هو السلاح الذي يجلب السلام والهدوء.

أدلى برينتشاك بتصريحات حول هجوم روسيا على أوكرانيا، لوكالتي “تاس وريانوفوستي” الروسيتين.

وخلال تصريحاته أوضح برينتشاك أن العملية العسكرية الروسية يستخدم فيها سلاح يجلب السلام والهدوء في الوقت الحالي، تماما مثل السلاح الذي استخدمته أذربيجان لتحرير إقليم قاراباغ.

وأضاف برينتشاك: “تصميم روسيا على إحلال السلام في البحر الأسود، يوجه أيضًا ضربة للتهديد الأمريكي في شرق البحر المتوسط، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقضي على محاولة الولايات المتحدة دفع الناتو ضد دول ومنطقة الشرق”.

يخالف برينتشاك بذلك الموقف الرسمي التركي الرافض للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأكد زعيم الحزب اليسار المتطرف على أن توسع الناتو إلى الشرق يشكل تهديدًا لتركيا ولأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومدعيا أن عالما جديدا ينشأ حاليا من خلال “المبادرات المسلحة والسياسية والاقتصادية للإنسانية”، قال برينتشاك: “ستتخلص أوكرانيا أيضًا من الحكومة التي تقودها الولايات المتحدة والتي أشعلت النار في نفسها اليوم”.

وأشار رئيس حزب الوطن إلى أن التقدم الروسي سيتجاوز إحلال السلام في البحر الأسود، حيث سيتم إنشاء عالم جديد.

وذكر برينتشاك أن ادعاء الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم آخذ في الانهيار، فلقد انتهى عهد الدولار.

وأنهى حليف أردوغان تصريحاته قائلا: “نحيي صعود الحضارة الآسيوية الإنسانية والعامة والمشاركة والسلمية من تركيا. نحن، في تركيا، سنأخذ مكاننا بين مؤسسي الحضارة الجديدة. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، تلك المكانة التي تضمن استقلال الدول الوطنية”.