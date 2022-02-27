أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة اسطنبول، مظاهرة تطالب بإنسحاب تركيا من حلف الناتو، وإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها.

“قوى العمل والسلام والديمقراطية” المعروفة بتوجهها الأوراسي تجمعوا للاحتجاج على العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

ورفع المتظاهرون لافتات “الشعب يريد السلام، لا للحرب، السلام الآن. انسحب من حلف شمال الأطلسي، أغلق القواعد، عاشت أخوة الشعوب”.

وأصدرت قوى العمل والسلام والديمقراطية، بيانا بعد المظاهرة، أكد على رفض “الحرب الإمبريالية”، وزعمت أن الناتو منظمة حرب إمبريالية خلق بالحروب أزمات في مناطق جغرافية مختلفة من العالم.

وأضاف البيان، أن أوكرانيا استهدفت نتيجة للإمبريالية الروسية وسياسات الناتو التوسعية والاحتلال، حيث إن الحرب تدور حول من سيسيطر على أوكرانيا.

وتابع البيان: “أدت المصالح الإمبريالية والطموحات التوسعية والاستعمارية إلى الحرب. لن تتوقف الدماء والدموع حتى يتم تدمير النظام الإمبريالي الرأسمالي. يجب على الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة رفع النضال من أجل المساواة والحرية ضد السادة الرأسماليين في جميع البلدان”.

وأكد البيان على أن وقت إيقاف الحرب لم ينته، فيجب أن تتخلى روسيا عن الغزو، وتوقف هجماتها، وتخلق الفرص للناس لتقرير مستقبلهم من خلال إرساء السلام في المنطقة.