أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث، أن وضع حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلبي.

أجرت متروبول استطلاعا للرأي في الفترة من 12 إلى 17 فبراير، سألت خلاله المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له إذا كانت هناك انتخابات يوم الأحد القادم.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، كان معدل تصويت حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان 32.9٪.

وفي الاستطلاع الذي أجرته نفس المؤسسة الشهر السابق، كان معدل حزب العدالة والتنمية 34 بالمائة. بعبارة أخرى، يبدو أن تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور والضغط على أسعار الصرف على الناخبين قد انتهى.

كما كشفت النتائج أن نسب التصويت لحزب الشعب الجمهوري 26.7 في المائة، وحزب الجيد 13 في المائة، وحزب الشعوب الديمقراطي 12.6 في المائة، وحزب الديمقراطية والتقدم 3.1 في المائة، وحزب السعادة 2.4 في المائة، وحزب الوطن 1.1 في المائة، وحزب إعادة الرفاه 0.7 في المائة.