أنقرة (زمان التركية)ــ وصل تل أبيب وفد تركي يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال لعقد اجتماعات مع نظرائهم الإسرائيليين، وهو ما يتواكب مع اللقاء المرتقب بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مع تقارب العلاقات السياسية والدبلوماسية، تشهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإسرائيل حالة من الإزدهار والتقارب.

رجال الأعمال الأتراك وقعوا في تل أبيب مذكرة تعاون بين جمعية المصدرين الأتراك واتحاد غرف التجارة الدولية في إسرائيل.

أقيم الحدث في فندق ديفيد إنتركونتيننتال في تل أبيب، ونشرت أثناء الحدث أرقام تظهر أن التجارة الإسرائيلية التركية المشتركة ارتفعت بنسبة 35٪ في عام 2021 إلى 6.7 مليار دولار من 4.9 مليار دولار في عام 2020.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم رئيس جمعية المصدرين الأتراك غول إسماعيل، ورئيس اتحاد غرف التجارة الدولية في إسرائيل أوريل لين نيابة عن منظمتيهما، وأعقب حفل التوقيع عشرات من الاجتماعات حول المائدة المستديرة للأعمال.

إسحاق هرتسوغ من المقرر أن يزور تركيا يوم 9 مارس الجاري بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الجدير بالذكر أن إسرائيل استوردت من تركيا بضائع وخدمات بقيمة 4.76 مليار دولارفي عام 2021 بزيادة تصل إلى36٪ عن عام 2020 وصدرت إسرائيل ما قيمته 1.9 مليار دولار في عام 2021 بزيادة 33٪ عن عام 2020

ويعود سبب الارتفاع الرئيسي في الواردات إلى المنتجات البلاستيكية والمطاطية التي ارتفعت بنسبة 40٪ لتصل إلى 137 مليون دولارا، كما ارتفعت الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 30٪لتصل إلى 123 مليون دولار ،وارتفعت المعادن بنسبة 50٪ إلى 470 مليون دولار ، أما منتحات الأسمنت والسيراميك والزجاج فقد ارتفعت بنسبة 43٪لتصل إلى 120 مليون دولارًا .

ومن الجانب الأخر ارتفعت صادرات إسرائيل إلى تركيا من منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 44٪ لتصل إلى 273 مليون دولار ،وارتفعت المعادن بنسبة 121٪ لتصل إلى 135 مليون دولار ، إلا أنه من الملاحظ أيضا انخفاض صادرات البلاستيك والمطاط بنسبة 19٪لتصل إلى 44 مليون دولارا.