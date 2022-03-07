أنقرة (زمان التركية) – عاود صهر أردوغان، الوزير المستقيل من منصبه برات ألبيراق، الظهور، معلنا عن كتاب جديد يركز على “الاستقلال الاقتصادي” لتركيا.

ألبيراق ظهر بشكل متقطع طوال الأشهر الماضية منذ إعلانه استقالته من منصب وزير المالية.

ألبيراق المتهم بالإضرار بالافتصاد التركي، أعلن عن كتابه الجديد بعنوان “هنا مهم جدا” وهى العبارة التي لطالما استخدمها وكانت محط سخرية البعض.

الكتاب، سيصدر عن دار نشر تركواز التي نشرت مؤخرًا كتابا للرئيس أردوغان وكتابًا آخر لقرينته أمينة أردوغان، يسلط الضوء حول القضايا الاقتصادية وقضية الطاقة.

تم اتهام ألبيراق من قبل المعارضة بتعريض الاقتصاد للخطر، بسبب عدم تخصصه في المجال وتنفيذه تعليمات صهره أردوغان، ليظهر اليوم بكتاب يردد فيه مجددا تصريحات أردوغان الأخيرة حول “استقلال الاقتصاد” التي أطلقها مع اتباعه سياسة غير معتادة، بالإصرار على تخفيض معدل الفائدة.

وجاء التوصيف التعريفي للكتاب على النحو التالي: “يمكنني أن أقولها صراحة إننا عبرنا الجسر. نعم! الجمهورية التركية عبرت الجسر بالفعل. ولم يتبق الكثير، فقبل حلول عام 2030 سنشهد أقوى عصر في تاريخ البلاد من حيث الاقتصاد ومستوى الرفاهية. سنبدأ مرحلة سنصبح فيها أحد أكثر دول العالم تقدما من حيث دخل الفرد والميزان الجاري ومعدلات التوظيف والإنتاج. ستصبح تركيا أحد أقوى الدول المرشحة لتحقيق هذه الرؤية بفضل ميراثها التاريخي الكبير وموقعها الجيوسياسي والجيوستراتيجي في نقطة التقاء ثلاث قارات وخبرتها الإقليمية والعالمية التي اكتسبتها خلال العشرين عاما الأخيرة والقيادة القوية التي تتمتع بها وإمكاناتها والبنية التحتية السليمة التي حققتها بدء من النقل والصناعات الدفاعية وصولا إلى الاقتصاد والطاقة”.