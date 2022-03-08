أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، أن تركيا في مكانة سلبية ضمن دول أوروبا، حيث أن معدل البطالة بين خريجي الجامعات في تركيا أعلى من معدل البطالة لخريجي المدارس الابتدائية.

بينما ستنتقل تركيا إلى نظام جامعي لا توجد فيه عتبة محددة، تكشف بيانات يوروستات لعام 2020 الصورة التشاؤمية التي يواجهها خريجو الجامعات.

وأكدت البيانات أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي يكون فيها معدل بطالة خريجي الجامعات أعلى من معدل بطالة خريجي المدارس الابتدائية.

وأضافت البيانات أن معدل البطالة لخريجي الجامعات في تركيا بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا، يبلغ 12.7٪.

ومعدل البطالة لمن حصلوا على تعليم ابتدائي أو أقل من هذا المعدل عند 12.6٪. عندما ننظر إلى بقية الدول الأوروبية، يمكن أن نرى بسهولة أن هذه النسبة هي عكس ذلك.

ووفقًا لمتوسط ​​عام 2019 في دول الاتحاد الأوروبي، يبلغ معدل البطالة بين خريجي الجامعات 4٪. هذا المعدل هو 12.4٪ لخريجي المدارس الابتدائية.

في سلوفاكيا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى فارق، يبلغ معدل البطالة بين خريجي الجامعات 3.5٪ ، بينما يبلغ معدل البطالة بين خريجي المدارس الابتدائية 29.7٪.

وتوجد فجوات مماثلة في دول مثل رومانيا والتشيك والمجر والنمسا وبلغاريا والسويد والجبل الأسود وليتوانيا وألمانيا وبولندا.