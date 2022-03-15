أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية أن عن انخفاض عدد السيارات المصنوعة في تركيا لمستويات ما قبل عام 2014، في ظل المشاكل الاقتصادية المحلية وانخفاض الطلب على الصادرات.

وفقا لبيانات جمعية مصنعي السيارات في تركيا، صنع القطاع 10 آلاف و322 سيارة في أول شهرين من عام 2022، بنسبة انخفاض بلغ قدرها 20.1% مقارنة بالعام الماضي. في حين بلغ إجمالي الصادرات 85 ألفًا و682 مركبة، وهو أقل رقم منذ 2014 أيضًا، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13% في الفترة نفسها من عام 2021.

كما أظهرت البيانات ذاتها انخفاض إنتاج جميع السيارات بنسبة 11.7% سنويًا، لتتراجع إلى 196 ألفًا و164 وحدة في الشهرين الأولين من العام الجاري، وانخفاض الواردات بنسبة 16.5% لتتراجع إلى 50 ألف و719 وحدة.

مع أن تركيا تتطلع إلى صناعة السيارات على أراضيها للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي ولتضييق عجزها التجاري مع بقية العالم، لكن السياسات الاقتصادية والنقدية أدت إلى تسارع التضخم وانخفاض الطلب على السيارات وغيرها من المواد الاستهلاكية الكبيرة.

وكان معدل التضخم بلغ 54.4% في فبراير المنصرم، وهو أعلى مستوى منذ وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى الحكم في تركيا عام 2002.