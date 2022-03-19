أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاعات رأي تراجع نسب نتائج التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية عل مدار عام كامل.
استطلاعات الرأي لعام كامل أجرتها مؤسسة “ORC” التركية للأبحاث.
النتائج كشفت كيف تراجعت نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية على مدار عام كامل، حيث شهد معدل التأييد انخفاضا شهرا وراء شهر.
وتوضح النتائج أنه بينما كان معدل تصويت حزب العدالة والتنمية 36.8 بالمائة في فبراير 2021، فقد انخفض إلى 28.1 بالمائة في مارس 2022.
نسب تأييد حزب العدالة والتنمية على مدار الأشهر، جاءت على هذا النحو:
36.8% في فبراير 2021
33.4% في يونيو 2021
32.1% في سبتمبر 2021
31.9% في أكتوبر 2021
30.9% في نوفمبر 2021
29.7% في يناير 2022
30.0% في فبراير 2022
28.1% في مارس 2022