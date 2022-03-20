أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن 84 % من مؤيدي حزب العدالة والتنمية لا يوافقون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق ببقاء اللاجئين السوريين في تركيا.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث يكشف تعارض موقف مؤيدي حزب العدالة والتنمية مع موقف رئيسهم رجب طيب أردوغان، بخصوص إعادة السوريين إلى بلادهم.

وأوضح أوزار سانجار مدير شركة “متروبول” أنه وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 81 بالمائة من الشعب التركي و84 بالمائة من مؤيدي حزب العدالة والتنمية يريدون إعادة السوريين، على عكس رغبة أردوغان الذي قال إنه لن يعيد السوريين لبلادهم.

وفي سياق منفضل، أشار سانجار إلى اعتياد المواطنين الأتراك على ارتفاع الأسعار.

كما كشف سانجار أن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية كانت 25:27 في المائة لمدة -7 أشهر، لكنها انخفضت حاليا إلى أقل من 24 في المائة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن رفضه حديث المعارضة عن ترحيل السوريين حال الوصول إلى السلطة. وقال أردوغان: من يتزعمون المعارضة والأوساط المحيطة بهم يقولون إنهم سيعيدون اللاجئين إلى بلادهم حال فوزهم بالانتخابات، نحن نقول لهم إننا لن نعيد أحدا”.