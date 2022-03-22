أنقرة (زمان التركية) – حذر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، من أنه إذا استمرت الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن مشاكل خطيرة تنتظر تركيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وأوضح أوزتراك أن تركيا لم تكن مستعدة لهذه الحرب، لأنها تعاني من هيكل اقتصادي هش للغاية، وبطالة وارتفاع في تكاليف المعيشة.

وأشار أوزتراك إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 في المائة من صادرات القمح العالمية و 24 في المائة من صادرات الأسمدة، لذلك، إذا استمرت الحرب في شمالنا، فإن مشاكل خطيرة أخرى تنتظر على باب تركيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

كما أضاف أوزتراك أنه وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تظهر تركيا كواحدة من الدول الثلاث الأكثر تضررًا من مشكلة واردات الطاقة من روسيا.

وتابع أوزتراك: “إن الزيادات في أسعار الطاقة والسلع في العالم ستؤثر على أفقر شرائح المجتمع وأكثرها ضعفًا. لذلك، نحن بحاجة ماسة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة التركيز على شرائح أمتنا المضطهدة بسبب غلاء المعيشة”.

كما انتقد المعارض التركي نظام الودائع الآجلة المحمي بالعملة الأجنبية إلى يتبناه الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال أوزتراك: “سيتم الكشف عن من يحمي هذا النموذج من سعر الصرف. وسيحصل الأثرياء الذين يودعون أموالهم في هذا الحساب على الفائدة أولاً من البنك. علاوة على ذلك، سيحصلون على أربعة أضعاف هذه الفائدة من خزينة الشعب. أين الحق والقانون والعدالة في هذا؟”.