أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إنه ونظيره السعودي اتفقا على تحسين العلاقات، بعد مناقشات بناءة عقدت في باكستان.

جاءت تصريحات جاويش أوغلو عقب اجتماع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في إسلام أباد عصامة باكستان، قبيل مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي.

حسبما ذكرت النسخة التركية لشبكة سي إن إن العالمية، قال جاويش أوغلو إن المناقشات مع وزير الخارجية السعودي كانت مفيدة للغاية وستساعد في تطبيع العلاقات.

كما كتب الوزير التركي في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء: “عقدنا اجتماعا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وسنعمل معا لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية”.

يذكر أن العلاقات بين أنقرة والرياض توترت منذ الحصار الذي فرضته السعودية على قطر في 2017 مع مجموعة من الدول العربية، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول.

ثم فرضت الرياض مقاطعة غير رسمية على البضائع القادمة من تركيا بعدما ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللوم على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين في مقتل الصحفي السعودي خاشقجي.

في الوقت ذاته تعمل أنقرة أيضًا على إصلاح علاقاتها الإقليمية المتوترة مع كل الإمارات وإسرائيل ومصر.