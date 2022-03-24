أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة “أمازون” عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، أنها ستستثمر 100 مليون دولار في تركيا.

أصدرت “أمازون” بيانا، أمس الأربعاؤء، أوضحت خلاله أنها ستنشئ قاعدة لوجستية في تركيا باستثمارات تزيد عن 100 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد.

وذكر البيان أن الاستقمارات ستخلق أكثر من 1000 فرصة عمل في السنة الأولى، وستدعم العمليات المحلية والتصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبيع المنتجات في هذا المجال.

بيان عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكيذك أنه من المقرر افتتاح المركز اللوجستي ومقره إسطنبول في خريف هذا العام.

أمازون،وهي شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات تركز على التجارة الإلكترونية والبث الرقمي والذكاء الاصطناعي. وهي من بين “أكبر خمس شركات” في صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى جانب Google و Apple و Microsoft و Facebook.