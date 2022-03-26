أنقرة (زمان التركية) – قرر رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، تذكير الرئيس رجب طيب أردوغان، بتصريحه عام 1994، “ثروتي تتمثل في خاتم من الذهب”.

داود أوغلو قال خلال مقطع فيديو على تويتر، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بدأ رحلته السياسية بـ”خاتم”، يستمر بثروة طائلة.

كما انتقد داود أوغلو أعضاء حزب العدالة والتنمية بشأن العنف الذي تعرض له أعضاء وعضوات مؤسسة فرقان من قبل الشرطة في أضنة.

داود أوغلو قال إنه عند تأسيس العدالة والتنمية اتفقوا على عدم التسامح مطلقا مع التعذيب، ولكن تركيا وصلت الآن إلى النقطة التي يتعرض فيها الناس للعنف و التعذيب في وسط الشارع.

وتابع داود أوغلو: “تقع المهمة التاريخية على عاتق إخواننا في حزب العدالة والتنمية، الذين لم يلوثوا بفساد السلطة. لا تدعموا المسار السيئ، لا تخافوا. انضموا إلى صفوفنا. تحدثوا إلى ضمائركم . نطلب منكم الدفاع عن الحق والعدل وليس عنا”.

يذكر أنه في عام 1994، وقف أردوغان، عمدة بلدية إسطنبول حينذاك، وخطب في الجماهير مؤكدًا أن ثروته تتمثل في خاتم من ذهب. وفي عام 1999 قال “إذا اغتنيت فليعلم الجميع أنني أكلت مالًا حرامًا”، من ثم حل في عام 2018 بقائمة أغنى رجال العالم.