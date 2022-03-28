أنقرة (زمان التركية) – تلقى اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل، عروضا من قطر والولايات المتحدة، بعد استبعاده من فريقه التركي فنربخشة لآخر الموسم.

أعلن نادي فنربخشة التركي الخميس الماضي بشكل رسمي استبعاد صانع الالعاب الالماني، مسعود أوزيل، من قائمة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء الاستبعاد بقرار تأديبي من المدرب إسماعيل كارتال، بعد قيام أوزيل بالاعتراض على قرار المدرب باستبداله بين شوطي مباراة قونيا سبور.

وعقب هذا القرار، تلقى أوزيل عروضًا من أندية قطرية وأمريكية.

وعلق أوزيل البالغ 33عاما، على هذه العروض، حيث أكد أن فنربخشة اتخذ قرارا بإيقافه حتى نهاية الموسم، وأنه سينتظر ماذا سيحدث بعد ذلك.

وأشار أوزيل إلى أنه يريد أن يكمل مسيرته الكروية مع ناديه فنربخشة التركي.

وانضم النجم الألماني 33 عاما، لصفوف الفريق التركى في يناير عام 2021 قادما من أرسنال الإنجليزي، ويمتد عقده مع فناربخشة حتى صيف عام 2024.

ولعب أوزيل مع الفريق التركى 37 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 9 أهداف وقدم 3 أسيست.