أنقرة (زمان التركية) – صدرت صحيفة يني جاغ التركية اليوم الثلاثاء، بمانشيت رئيسي مثير.

تقرير الصحيفة الرئيسي، حمل عنوان “تضخم صندوق رمضان بلغ 150 في المئة”.

تطرق التقرير إلى حقائق تكشف عدم مصداقية إحصاءات التضخم النقدي الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة محتويات صندوق رمضان هذا العام شهدت زيادة بنحو 150 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا وفق البيانات الرسمية المعلنة الشهر الماضي يقترب التضخم من 55 بالمئة، بينما تشير بيانات مجموعة أبحاث التضخم إلى أن معدل التضخم الفعلي سجل 123.80 على أساس سنوي.