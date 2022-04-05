أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أوزهاسكي، أن تركيا ستتحرر اقتصاديا عند الوصول إلى احتياطات مزعومة للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

خلال مشاركة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية محمد أوزهاسكي في برنامج بقناة قيصري التلفزيونية المحلية، طالب أوزهاسكي المواطنين الذين يشتكون غلاء المعيشة بالتحلي بالصبر.

أضاف مبشرًا بوجود ثروة نفطية: “هناك احتياطي 500 مليار دولار في البحر الأسود، تبحث وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا عن الغاز الطبيعي هناك، آمل أن نرتاح أكثر عندما نجد تلك الاحتياطيات”.

سجلت تركيا ثاني أعلى معدل تضخم نقدي سنوي في منطقة اليورو، إذ بلغ في مارس 61.14٪، بعدما كان في فبراير بنسبة 54.44 في المائة.

وأشار أوزهاسكي إلى أن تكلفة المعيشة المرتفعة في تركيا، سببها فترة جائحة كورونا التي شهدها العالم أجمع على مدار عامين، ثم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: “نطلب من شعبنا التحلي بالصبر والثقة بنا كما يفعلون دائما. سنحل هذه القضية مرة أخرى. الحزب الأول في الاستطلاعات هو حزب العدالة والتنمية. لا شك في ذلك. تحالف الشعب هو التحالف الذي حصل على أعلى الأصوات”.

وصرح أوزهاسكي: نأمل في عام 2023، أن نتمكن من معالجة الغاز الطبيعي الذي سنعثر عليه في البحر الأسود ومنحه لشعبنا.

وزعم أنه: “بعد عام 2026، سنتمكن من تلبية احتياجات المنازل في تركيا من الغاز الطبيعي الذي نستخرجه من البحر الأسود”.

وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة، قال نائب أردوغان: الخطوات المتخذة صحيحة، لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر. هناك احتياطي قدره 500 مليار دولار في البحر الأسود، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا تبحث عن الغاز الطبيعي هناك، وآمل أن نرتاح أكثر عندما نجد تلك الاحتياطيات.

يذكر أن الانتخابات ستعقد في يونيو 2023، وتؤثر الأزمة الاقتصادية بشكل بالغ على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.