أنقرة (زمان التركية) – أعلن الكاتب التركي إبراهيم قراغول، رحيله عن صحيفة يني شفق وذلك عبر تغريدة على تويتر عوضا عن مقاله بالصحيفة.

وأعرب قراغول خلال التغريدة عن امتنانه لعائلة ألبيراق المالكة للصحيفة، قائلا: “انتهت مقالاتي بصحيفة يني شفق اعتبارا من اليوم. ظللت أكتب دون انقطاع لنحو 21 عاما وتناولت العديد من القضايا القائمة حول العالم بعبارات جديدة. حاولت ذكر عبارات ريادية حول نهضة تركيا”.

وكان قراغول، الذي لفت الأنظار بكتاباته المثيرة للانقسام، قد دعا القراء في مقاله الأخير إلى الاستعداد لحملة تصفية حسابات ضخمة قائلا: “وحدوا الصف وعززوا القوى. حولوا كل مدينة وشارع وقرصية وجبل وسهل إلى غرف مقاومة. سنشهد عملية تصفية حسابات للألف سنة الأخيرة قبل عام 2023”.

وفي مقال سابق زعم قراغول أن الولايات المتحدة وأوروبا تديران مشروع يعمل على توحيد المعارضة تحت سقف واحد وجمعها بالتنظيمات الإرهابية مفيدا أن الهدف من هذا هو تحويل عام 2023 لحرب أهلية.

جدير بالذكر أن قراغول قد أقدم في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020 على الاستقالة من رئاسة تحرير الصحيفة بعد ثمان سنوات من توليه المنصب.

إبراهيم قراغول، تركيا،