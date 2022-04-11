أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي جام كوتشوك، إنه من الأفضل للحكومة عدم التكهن بموعد انخفاض معدل التضخم النقدي.

تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 61% خلال فبراير الماضي، فيما تحاول الحكومة طمأنت المواطنين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بشدة.

وفي مقاله بعنوان “الأسعار لن تنخفض ولابد من زيادة الدخل” أفاد كوتشوك أن غلاء المعيشة ومعدلات التضخم المرتفعة باتت واقعا مشيرا إلى معاناة العالم بأسره من هذه المشكلة وتأثير أسعار الطاقة والمشكلات اللوجستية واضطراب سلسلة التوريد على هذا الأمر.

وأضاف كوتشوك أن معدلات التضخم المرتفعة تبرز بشكل أكبر في الدول ذات الاقتصادات الهش مثل تركيا مفيدا أن تركيا كانت تعاني من أزمة ارتفاع سعر الصرف حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي ولم تحقق استقرارها بسعر الصرف سوى منذ أربعة أشهر فقط.

وشدد كوتشوك على ضرورة إبلاغ السلطات الشعب بالحقائق قائلا: “ارتفعت تكاليف نقل سلعة من دولة لدولة أخرى كثيرا. أي الخدمات اللوجستية. وهناك نقص في السفن والحاويات. لهذا فإن رجال الأعمال إمام يشترون السفن أو يستأجرونها”.

وأوضح كوتشوك أن الزيادات في الأسعار نابعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع وأن الدول الأخرى تعاني من وضع مشابه ودلل على هذا بكل من فرنسا وبريطانيا قائلا: “حسنا، ماذا يتوجب علينا فعله؟ إبلاغ الشعب بالحقائق مثلما فعل ماكرون. عندما أبلغ أحد المزارعين ماكرون بأنه عاجز عن توفير قوت يومه شرح له ماكرون تأثير جائحة كورونا وأسعار الكهرباء المرتفعة في هذا الأمر. وزير المالية البريطاني أدلى بتصريح مشابه. العالم سيشعر بمعدلات التضخم لفترة أطول ربما قد تمتد حتى نهاية العام الجاري من ثم ستبدأ بالتحسن”.

واختتم كوتشوك مقاله بنصيحة إلى وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، قائلا: “نبطي صرح أن معدلات التضخم ستتراجع بمعدل شهري اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول القادم. لو كنت مكانه لما طرحت موعدا مجددا. كنت لفعلت مثلما فعل ماكرون ووزير المالية البريطاني. الناس سيترقبون من ثم سيتساءلون عن سبب عدم تراجع معدلات التضخم. السيد نباتي يحمل نوايا حسنة، لكن العالم يشهد تطورات غير متوقعة كالاحتلال الروسي لأوكرانيا”.

بعد أن كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ذكر في تصريحاته أن معدلات التضخم ستتراجع بحلول فصل الصيف وأنها ستتراجع مع انتشار المحاصيل الزراعية.

أدلى وزير الخزانة والمالية، نور الدين نبطي، بتصريحات مغايرة لما أدلى به الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن التضخم، وخلال حفل الإفطار السنوي لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين تطرق نبطي إلى معدلات التضخم والغلاء المعيشي، وأوضح أنهم على دراية بالأسعار في الأسواق.

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