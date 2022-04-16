أنقرة (زمان التركية) – بعث رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، برسائل إيجابية بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا وأذربيجان، خلال كلمته أمام البرلمان.

وأوضح باشينيان في كلمته أنهم يدعمون عملية التطبيع مع تركيا في أقرب وقت ممكن وأن المجتمع الدولي يدعم عملية التطبيع، مشددا على ضرورة ألا تستغرق عملية التطبيع هذه وقتا طويلا.

وعلى الصعيد الآخر أعرب باشينيان عن احترام أرمينيا لوحدة الأراضي الأذربيجانية، قائلا: “أرمينيا لم تطمع أبدا في أراضي أذربيجان وقضية ناغورنو كاراباغ لم تكن قضية أرض بل قضية استرداد حقوق. لهذا ضمان أمن الأرمن في منطقة كاراباغ وحقوقهم وحرياتهم وتحديد الوضع النهائي لمنطقة كاراباغ الجبلة أمر يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأرمينيا”.

وأعرب باشينيان عن استعداد أرمينيا لبدء مباحثات سلام مشددا على ضرورة توقيع اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا خلال فترة وجيزة.

هذا وأبدى باشينيان انزعاجه من رفض المجتمع الدولي استقلال كاراباغ الجبلية.

وقال: ” أشعر بالندم لعدم إبلاغ شعبنا أن المجتمع الدولي اعترف بوحدة أراضي أذربيجان بشكل نهائي وأنه يترقب اعترافنا بهذا ومشاركة الأذربيجانيين المنفصلين عن منطقة كاراباغ في تحديد مستقبلها”.

يذكر أن أذربيجان نفذت عملية عسكرية ضد القوات الأرمينية في ناغورنو كاراباغ في سبتمبر 2020، لتنتهي الاشتباكات بمعاهدة وقف إطلاق النار في نوفمبر بوساطة روسية، وتستعيد أذربيجان بموجبها السيطرة على جزء كبير من الأراضي المتنازع عليها التي كانت يسيطر عليها الأرمن منذ التسعينيات.