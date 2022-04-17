أنقرة (زمان التركية)ــ هاجم مسلحين مجهولين مكتب أمانة حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في شرق تركيا.

أعلن زعيم الحزب علي باباجان على تويتر أنه تم إطلاق الرصاص على مكتب الحزب في بلدة “بوتورجه” بمدينة مالاطيا شرق تركيا، مما تسبب في أضرار للنوافذ الخارجية والداخلية.

باباجان قال إن “الهجوم ليس هجومًا على حزب الديمقراطية والتقدم فقط وإنما استهدف الديمقراطية في البلاد أيضًا”، مشددًا على متابعة القضية حتى الكشف عن المتورطين في الحادث.

إدارة حزب الديمقراطية والتقدم نددت بالهجوم، داعية الشرطة إلى “العثور على المهاجمين في أقرب وقت ممكن وإحالتهم إلى العدالة”.

وكان الحزب ذاته تعرض لهجوم مماثل في سبتمبر العام الماضي عندما فتح مسلح النار على مبنى الحزب في منطقة آرناؤوط كوي بمدينة إسطنبول، مما ألحق أضرارا بالنوافذ والطاولات في المبنى.