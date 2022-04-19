أنقرة (زمان التركية) – أثار الصحفي التركي، أورهان أوغور أوغلو، ادعاء مثير للجدل حول فوز الرئيس، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خلال مقاله الأخير بصحيفة يني شاغ التركية، قال اوغور أوغلو إن حكومة حزب العدالة والتنمية تدير حملات إعلامية لإعطاء انطباع عام بأن تركيا دولة تتمتع بالديمقراطية والعدل والقضاء المستقل وحرية الصحافة وحرية الفكر والتعبير عن الرأي وتطبق نظاما دستوريا ولا تعاني من الفقر والبطالة والتضخم والارتفاع الجنوني بالأسعار وأن مواطنيها ازدادوا ثراء.

واختتم أوغور اوغلو مقاله، قائلا: “لا تقلقوا فنظام الفرد الواحد العجيب سينهار ولن يستطيع أردوغان الترشح. وفي أول انتخابات ستطيح الصناديق بالتحالف الحاكم كليا”.

يأتي ذلك مع تحالف ستة أحزاب معارضة، لخوص الانتخابات المقبلة بمرشح رئاسي مشترك للإطاحة بأردوغان، والعودة إلى نظام الحكم البرلماني.