أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 133 شخص من بينهم 65 طالبا عسكريا مفصولين تعسفيا.

قرارات الاعتقال صدرت بناء على تحقيقين منفصلين ضد حركة الخدمة في إزمير وأنقرة.

وفي مدينة إزمير شملت قرارات الاعتقال 65 طالبا عسكريا مفصولين تعسفيا، و3 جنود سابقين و31 موظفا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، استنادا على البيانات الواردة عن وزارة الدفاع ورئاسة الاستخبارات العسكرية في إزمير والقيادات العامة للقوات البرية والبحرية والقيادة العامة لقوات الدرك.

وفي مدينة أنقرة طالت قرارات الاعتقال 34 شخصا من بينهم 29

موظفين حاليا، بتهمة استخدام هواتف عمومية في اجراء اتصالات.

تنفيذا لقرارات الاعتقال، شنت قوات الأمن التركية فجر اليوم مداهمات متزامنة في 19 مدينة مركزها أنقرة حيث أسفرت المداهمات عن اعتقال 30 شخصا.